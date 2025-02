Por que Vitor Roque é chamado de Tigrinho no Palmeiras? Qual é a origem do apelido do atacante brasileiro?

Entenda o motivo do atacante receber o nome que cativou os brasileiros no anúncio do Palmeiras

Após dias de expectativa, Vitor Roque foi finalmente anunciado como reforço do Palmeiras. O atacante de 20 anos assinou contrato com o Verdão até 2029 e chega como um dos principais reforços da equipe para 2025.

Sua transferência não foi simples. Inicialmente, a negociação foi suspensa após um veto da La Liga, que determinava a "devolução" do atleta ao Barcelona, com a rescisão do empréstimo ao Betis, dentro da janela de transferências da Espanha, que já estava fechada desde o início do mês. No entanto, Palmeiras e Barcelona recorreram à Fifa, que autorizou a transferência, permitindo que o clube brasileiro concluísse a contratação por 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões).

Ex-Cruzeiro e Athletico-PR, onde brilhou com 21 gols em 45 jogos em 2023, Vitor Roque também teve passagem pelo futebol espanhol, atuando pelo Real Betis. Agora, no Palmeiras, ele espera retribuir o carinho da torcida, que já o recebeu com entusiasmo e resgatou o apelido "Tigrinho", como era chamado desde as categorias de base.

Mais artigos abaixo

A GOAL te conta como foi a recepção do atacante no Palmeiras.