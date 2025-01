O vencedor do prêmio The Best recebeu uma suspensão de dois jogos no Campeonato Espanhol após confusão com goleiro do Valencia

Artigo continua abaixo Artigo continua abaixo Artigo continua abaixo Mais artigos abaixo Vinicius Júnior expulso contra o Valencia

Bateu de frente com Stole Dimitrievski e ficou irritado com o árbitro

Recebeu suspensão de dois jogos por conduta violenta Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱