Por que a torcida e os jogadores do Mamelodi Sundowns fazem um "L" com as mãos?

Símbolo com os dedos representa lema do clube sul-africano, aparece no escudo e está presente nas partidas da equipe no Mundial de Clubes 2025

Article continues below Article continues below Article continues below Mais artigos abaixo Gesto em forma de "L" representa o lema "o céu é o limite" do Mamelodi Sundowns

Símbolo está presente no escudo oficial e é usado por jogadores e torcida

Time sul-africano encara o Fluminense em duelo decisivo por vaga nas oitavas 📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢