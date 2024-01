Por que o Santos não disputa a Copa do Brasil 2024?

Peixe já tem o troféu do torneio na galeria, mas não participará da edição deste ano; entenda o motivo

Após dois anos na parte de baixo da tabela do Brasileirão, o Santos foi rebaixado pela primeira vez em sua história no ano passado. No entanto, esse não foi o único problema da péssima campanha de 2023. Também é a primeira vez que um dos maiores clubes do país ficará de fora da Copa do Brasil por alterações nos critérios de classificação da CBF.

Além do Peixe, Avaí, Náutico, Santa Cruz e outros tradicionais clubes brasileiros também não disputarão o torneio em 2024.

Sendo assim, já é garantido que o campeão da edição de 2010 não estará presente neste ano. A GOAL te explica porque isso acontecerá agora e será mais recorrente ainda daqui para frente.