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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Por que Roma e Inter jogam a Champions sem patrocinador?

Roma
Inter de Milão

A Inter vai a Madri com um uniforme totalmente sem patrocínio, a Roma promove uma iniciativa beneficente em Istambul.

Real Madrid-Inter foi um dos jogos mais assistidos dos últimos anos na Itália. A estreia na Champions League da atual campeã italiana e contra o grande ex José Mourinho, no novo Santiago Bernabéu, em um dia em que a Inter era a única italiana em ação na Europa, inevitavelmente atraiu a atenção de todos os torcedores italianos e não só.


O que também chamou a atenção dos torcedores de todo o mundo, porém, foi a particularidade da camisa da Inter, sem patrocinador, algo que terá uma espécie de repetição na noite de amanhã, em Istambul, no jogo da Roma contra o Fenerbahçe.

Mas por que isso aconteceu e vai acontecer? E quantos outros jogos os dois clubes terão de disputar sem patrocinador?



  • AS LEIS DA ESPANHA E DA TURQUIA SOBRE APOSTAS

    A Inter foi obrigada a produzir uma camisa sem o patrocinador Betsson.sport, que estampa o uniforme no campeonato, por "culpa" da legislação em vigor na Espanha em relação à publicidade ligada ao mundo do betting e das apostas.

    Trata-se, mais precisamente, do Real Decreto 958/2020 de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego, que impõe a proibição de aplicar marcas de apostas (também relacionadas a sites de notícias, como o do clube italiano) em uniformes de jogo ou de treino. Uma proibição que também vale para a possibilidade de dar nome a estádios, estruturas esportivas e locais.

    O mesmo vale para a Turquia, que não permite promover, em nível publicitário, operadores não autorizados no país.

    • Publicidade

  • A exceção com o Atlético

    Por que, porém, há um ano, na temporada 2025/2026, a Inter conseguiu jogar no Metropolitano contra o Atlético de Madrid com a camisa repleta de patrocinadores? A resposta, segundo a Calcio e Finanza, está na decisão da Betsson de pagar do próprio bolso a sanção prevista pelo decreto real contra os patrocínios.

  • A Roma com uma operação beneficente

    Ao contrário da Inter, que escolheu "limpar" a camisa contra o Real Madrid, apresentando-se completamente sem patrocinador. A Roma, para a partida de estreia de amanhã na Champions League contra o Fenerbahce, optou por substituir a Eurobet.live por uma ação de caráter beneficente. Uma receita que deixou de ser obtida no plano comercial, mas que pode ser compensada tanto em termos de brand reputation pela ação beneficente quanto pela tiragem limitada dos uniformes, que pode gerar uma arrecadação significativa do ponto de vista do colecionismo.

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  • Será a única vez?

    Aquelas contra o Real Madrid e o Fenerbahce não serão as únicas duas partidas em que os dois clubes terão de abrir mão do patrocinador máster. A Inter, por exemplo, também será obrigada a abrir mão dele no jogo contra o Feyenoord, marcado para o próximo dia 3 de novembro, já que as leis holandesas também se equiparam às turcas e espanholas. Se os dois clubes avançarem na competição, terão de decidir o que fazer em caso de confronto com equipes desses países, além da Bélgica.

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