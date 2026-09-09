Real Madrid-Inter foi um dos jogos mais assistidos dos últimos anos na Itália. A estreia na Champions League da atual campeã italiana e contra o grande ex José Mourinho, no novo Santiago Bernabéu, em um dia em que a Inter era a única italiana em ação na Europa, inevitavelmente atraiu a atenção de todos os torcedores italianos e não só.





O que também chamou a atenção dos torcedores de todo o mundo, porém, foi a particularidade da camisa da Inter, sem patrocinador, algo que terá uma espécie de repetição na noite de amanhã, em Istambul, no jogo da Roma contra o Fenerbahçe.



Mas por que isso aconteceu e vai acontecer? E quantos outros jogos os dois clubes terão de disputar sem patrocinador?







