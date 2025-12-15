Por que o River Plate não está na Libertadores 2026?

O River Plate não conseguiu se enquadrar em nenhum dos critérios de classificação. O clube não venceu o Apertura, nem o Clausura, tampouco a Copa da Argentina, e terminou fora das primeiras posições da tabela geral da temporada 2025, que asseguraram vagas diretas.

No cenário continental, a campanha também não foi suficiente para compensar o desempenho doméstico. O River acabou eliminado nas quartas de final da Libertadores 2025 para o Palmeiras, resultado que impediu qualquer chance de classificação automática como campeão do torneio.

Sem títulos e sem colocação suficiente no ranking anual, o clube ficou dependente de combinações externas que não se confirmaram, como depender de um título do maior rival, o Boca Juniors, no Clausura. Com isso, o time de Marcelo Gallardo disputará a Copa Sul-Americana após dez anos.