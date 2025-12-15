+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
CA River Plate Training Session And Press Conference - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Por que o River Plate não está na Libertadores 2026?

Campanhas irregulares nas competições nacionais e eliminações precoces ao longo de 2025 impediram o clube argentino de cumprir os critérios de classificação para o principal torneio continental

Tradicional protagonista do futebol sul-americano, o River Plate chega à temporada 2026 fora do principal torneio do continente, um cenário que causa estranhamento tanto pela história recente do clube quanto pela regularidade com que costuma disputar a Copa Libertadores. A ausência quebra uma sequência de participações consecutivas e reacende debates sobre desempenho esportivo e planejamento ao longo de 2025.

Premier League, LaLiga e mais!Assine já! 

O calendário argentino, marcado por múltiplas competições e critérios distintos de classificação, costuma deixar margens estreitas para erros. Em um contexto de alta competitividade, cada ponto perdido, cada eliminação e cada decisão tomada ao longo da temporada pode ser determinante — especialmente quando a vaga continental não vem por meio de um título.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Lanus v U De Chile - Copa CONMEBOL Sudamericana 2025Getty Images Sport

    Como a Argentina distribuiu as vagas para a Libertadores 2026

    A Associação do Futebol Argentino (AFA) definiu as vagas para a Copa Libertadores 2026 a partir de títulos nacionais e do desempenho na tabela geral da temporada 2025. Os classificados foram:

    Campeão do Torneo Apertura 2025: Estudiantes

    Campeão do Torneo Clausura 2025: Independiente Rivadavia

    Campeão da Copa da Argentina 2025: Rosario Central

    Melhor colocado na tabela geral de 2025: Boca Juniors

    2.º melhor colocado na tabela geral de 2025: Argentinos Juniors

    3.º melhor colocado na tabela geral de 2025: Rosario Central

    Além dessas vagas, a Argentina também pode garantir classificação direta ao campeão da Copa Sul-Americana — como ocorreu com o Lanús — e, naturalmente, ao campeão da Libertadores de 2025, caso seja um clube do país.

    • Publicidade
  • Rosario Central v River Plate - Torneo Clausura Betano 2025Getty Images Sport

    Por que o River Plate não está na Libertadores 2026?

    O River Plate não conseguiu se enquadrar em nenhum dos critérios de classificação. O clube não venceu o Apertura, nem o Clausura, tampouco a Copa da Argentina, e terminou fora das primeiras posições da tabela geral da temporada 2025, que asseguraram vagas diretas.

    No cenário continental, a campanha também não foi suficiente para compensar o desempenho doméstico. O River acabou eliminado nas quartas de final da Libertadores 2025 para o Palmeiras, resultado que impediu qualquer chance de classificação automática como campeão do torneio. 

    Sem títulos e sem colocação suficiente no ranking anual, o clube ficou dependente de combinações externas que não se confirmaram, como depender de um título do maior rival, o Boca Juniors, no Clausura. Com isso, o time de Marcelo Gallardo disputará a Copa Sul-Americana após dez anos.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0