Por que o River Plate não está na Libertadores 2026?

Tradicional protagonista do futebol sul-americano, o River Plate chega à temporada 2026 fora do principal torneio do continente, um cenário que causa estranhamento tanto pela história recente do clube quanto pela regularidade com que costuma disputar a Copa Libertadores. A ausência quebra uma sequência de participações consecutivas e reacende debates sobre desempenho esportivo e planejamento ao longo de 2025.
O calendário argentino, marcado por múltiplas competições e critérios distintos de classificação, costuma deixar margens estreitas para erros. Em um contexto de alta competitividade, cada ponto perdido, cada eliminação e cada decisão tomada ao longo da temporada pode ser determinante — especialmente quando a vaga continental não vem por meio de um título.
