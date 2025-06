Por que o Real Madrid aposta tudo na conquista do Mundial de Clubes 2025

Los Blancos têm ambições maiores que outros clubes para o Mundial após uma temporada abaixo das expectativas

Carlo Ancelotti foi simples e claro: a Copa do Mundo de Clubes não importava. Ele disse que não se preocupava com o torneio e garantiu que o Real Madrid também não o levaria a sério. Chegou a afirmar que o clube poderia até recusar participar da competição.

"A Fifa se esquece de que jogadores e clubes não vão aceitar esse novo Mundial de Clubes. Uma única partida do Real Madrid vale 20 milhões de euros (R$ 127 milhões), e eles querem pagar esse valor por todo o torneio. Não. Assim como nós, outros clubes também vão recusar" disparou o técnico em junho de 2024.

Menos de 24 horas depois, tanto ele quanto o próprio clube mudaram radicalmente o discurso. Ancelotti alegou que suas falas haviam sido tiradas de contexto, enquanto o Real Madrid divulgou uma nota oficial reafirmando sua participação: “Nosso clube estará, como sempre esteve, presente nesta competição oficial, que enfrentamos com orgulho e com o máximo entusiasmo, para mais uma vez fazer milhões de torcedores ao redor do mundo sonharem com mais um título.”

Mais artigos abaixo

Desde então, o Real Madrid tem adotado uma postura muito mais entusiasmada em relação ao torneio, que acontece neste verão norte-americano. E nas últimas semanas, essa obsessão por conquistar o título mundial ficou ainda mais evidente. Com as campanhas no Campeonato Espanhol e na Champions fracassando, o clube voltou todas as suas atenções para o Mundial. Trouxe reforços de peso dentro e fora de campo e deixou claro: os Merengues estão nos Estados Unidos para vencer.