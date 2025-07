Por que Piquerez é desfalque do Palmeiras contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro de 2025? Palmeiras Brasileirão Fluminense x Palmeiras Fluminense

Lateral-esquerdo uruguaio ficou fora do confronto no Maracanã por trauma no ombro; veja quem substitui o titular e os outros desfalques do Verdão