A poucos meses do fim da temporada, os clubes começam a planejar o mercado de transferências de verão, e no Barcelona há um foco especial no reforço da defesa. Entre os jogadores incluídos na lista do clube espanhol como possíveis alvos para o verão, está também o nome de Alessandro Bastoni, nascido em 1999, do Inter e titular da seleção de Gattuso. Rumores de mercado que preocupam os torcedores nerazzurri, pois, segundo o jornal espanhol Sport, o Barça fez uma primeira sondagem preliminar para entender se há margem para uma eventual negociação.
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Por que o Barcelona quer Bastoni: o pedido de Flick e os primeiros contatos
CRÍTICAS AO BARCELONA? OS MOTIVOS DE UM POSSÍVEL ATAQUE
O Barcelona pode renovar vários elementos da defesa neste verão, com Christensen e Araujo possivelmente deixando o clube; por isso, a diretoria está avaliando vários perfis e, entre eles, como já mencionado, está o de Bastoni: o zagueiro central da Inter foi identificado como um dos principais alvos, pois, segundo a diretoria, é considerado um dos melhores da Europa na fase de construção de jogadas entre os jogadores de sua posição, e a equipe de Flick aposta fortemente na construção de jogadas a partir da defesa; além disso, é um nome que no Barça põe todos de acordo e no qual tanto o técnico quanto o diretor esportivo Deco estão convencidos.
OS OUTROS OBJETIVOS DO BARCELONA
Como já foi dito, Bastoni não é o único nome que está na mira do Barcelona. O zagueiro da Inter agrada a Flick, que o considera um dos perfis ideais para a construção de jogadas a partir da defesa, mas a diretoria também está considerando outros jogadores: entre os nomes que mais agradam estão Josko Gvardiol, nascido em 2002, do Manchester City, e Gonçalo Inácio, nascido em 2001, do Sporting Lisboa. Não está excluída a possibilidade de chegar mais de um reforço para a defesa, considerando que o objetivo é rejuvenescer o setor.