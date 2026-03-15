Por que o Barcelona quer Bastoni: o pedido de Flick e os primeiros contatos

O Barcelona pode renovar vários elementos da defesa neste verão, com Christensen e Araujo possivelmente deixando o clube; por isso, a diretoria está avaliando vários perfis e, entre eles, como já mencionado, está o de Bastoni: o zagueiro central da Inter foi identificado como um dos principais alvos, pois, segundo a diretoria, é considerado um dos melhores da Europa na fase de construção de jogadas entre os jogadores de sua posição, e a equipe de Flick aposta fortemente na construção de jogadas a partir da defesa; além disso, é um nome que no Barça põe todos de acordo e no qual tanto o técnico quanto o diretor esportivo Deco estão convencidos.