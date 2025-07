Por que nenhum dos gigantes da Europa quer contratar Victor Osimhen?

O atacante nigeriano era cotado para reforçar Real Madrid, PSG ou algum clube da Premier League, mas mais uma vez se vê com futuro indefinido

Do ponto de vista esportivo, a passagem de Victor Osimhen pela Turquia não poderia ter sido melhor. O atacante nigeriano marcou 37 gols em 41 partidas com a camisa do Galatasaray, ajudando o clube a conquistar a dobradinha nacional.

Normalmente, um camisa 9 com esses números despertaria o interesse imediato dos gigantes da Europa, ainda mais num mercado com escassez de goleadores comprovados. No entanto, até agora, o único clube que demonstrou interesse concreto foi o Al Hilal, da Arábia Saudita, disposto a transformá-lo em um dos jogadores mais bem pagos do planeta.

Então, o que está acontecendo com Osimhen? Por que um atacante de nível mundial, que sempre sonhou em jogar na Premier League, parece ter apenas o futebol saudita como opção? E por que ele ainda resiste tanto a essa possibilidade? A GOAL tenta entender esse estranho caso envolvendo o camisa 9 nigeriano.