Por que Memphis Depay não foi convocado e está fora dos jogos da Holanda contra Hungria e Alemanha pela Liga das Nações?

O jogador do Corinthians não estará à disposição de Ronald Koeman nesta pausa da Data Fifa

A Holanda tem pela frente dois compromissos valendo a primeira divisão da Liga das Nações na pausa desta Data Fifa de outubro. O primeiro jogo será contra a Hungria, nesta sexta-feira (11), em Budapeste, e o segundo contra a Alemanha, na próxima segunda-feira (14), em Munique.

No entanto, Memphis Depay, atacante do Corinthians e segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa, não foi convocado e não estará à disposição do treinador Ronald Koeman para as duas partidas. O jogador usou a camisa 10 da Oranje na Eurocopa deste ano, entre junho e julho, e iniciou seus primeiros passos no futebol brasileiro em setembro.

Confira, abaixo, o motivo de Depay não ter sido chamado para os jogos da Nations League de outubro e mais sobre o astro no Timão e na Laranja Mecânica...