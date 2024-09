Os gols, times e títulos de Memphis Depay na carreira

Agora no Corinthians, holandês já brilhou em clubes como PSV, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid; veja números

Memphis Depay, conhecido por suas passagens por grandes clubes como PSV Eindhoven, Manchester United, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid, agora figura no cenário do futebol brasileiro.

Sua trajetória começou no PSV Eindhoven, onde fez sua marca antes de se transferir para o Manchester United. Após uma temporada desafiadora em Old Trafford, Memphis brilhou no Lyon, onde se destacou com um desempenho impressionante. Sua passagem pelo Barcelona também teve momentos de destaque, e, embora sua estada no Atlético de Madrid tenha sido breve, o holandês conseguiu contribuir para a equipe.

A seguir, a GOAL detalha a contagem de gols de Memphis Depay em sua carreira, destacando suas contribuições para cada clube

