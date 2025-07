Por que o Manchester United precisa de Dibu Martinez em vez de um goleiro que foque com o jogo nos pés

O argentino gosta de intimidar os adversários, e sua presença forte ajudaria a restaurar a mentalidade vencedora em Old Trafford

Se o Manchester United realmente contratar Emiliano Martínez, o goleiro pode precisar se desculpar com os torcedores de Old Trafford, considerando a história entre eles. Em 2021, após Bruno Fernandes perder um pênalti nos acréscimos, confirmando a vitória do Aston Villa por 1 a 0, Martínez provocou os fãs dançando em frente ao Stretford End.

Embora não tenha defendido diretamente a cobrança, o argentino quase “reivindicou” o mérito, já que havia mexido com Fernandes antes do pênalti, dizendo que Cristiano Ronaldo deveria ser o responsável pela cobrança. A estratégia psicológica funcionou: Fernandes errou apenas seu segundo pênalti em 23 para os Red Devils, dando ao Villa sua primeira vitória em Old Trafford em 12 anos.

Os torcedores do United também testemunharam o lado impulsivo de Martínez quando ele foi expulso na última partida da temporada passada, após sair correndo da área e colidir com Rasmus Hojlund. A equipe técnica e o departamento de recrutamento do United têm analisado esses dois lados da personalidade do goleiro enquanto avaliam sua contratação, mas o que mais importa é sua capacidade de realizar defesas — área em que o ex-Arsenal é considerado o melhor do mundo.

Essa habilidade, muitas vezes subestimada no futebol moderno, é especialmente valiosa para o United, que tem sentido essa falta. Por isso, depois de garantir Bryan Mbeumo, os Red Devils deveriam priorizar a contratação de Martínez, adquirindo um goleiro de nível mundial, reconhecido principalmente por sua excelência em evitar gols.