Por que o Manchester United deveria ir com tudo para tirar Matheus Cunha do Wolverhampton

O brasileiro pode encaixar fácil no time de Ruben Amorim e resolver dois problemas graves dos Red Devils

Pense em todos os grandes jogadores brasileiros de ataque que já passaram pela Premier League e nos clubes que defenderam. Pense em Gabriel Jesus ou Robinho no Manchester City, nos melhores anos de Roberto Firmino ou Philippe Coutinho no Liverpool, no progresso recente de Gabriel Martinelli com o Arsenal ou em Willian no Chelsea. Em seguida, considere que um jogador está prestes a superá-los todos como o brasileiro a marcar mais gols em uma única campanha. E ele joga pelo Wolverhampton.

No último fim de semana, Matheus Cunha chegou a um gol de igualar os recordes conjuntos de Firmino e Martinelli de 15 gols em uma temporada quando marcou em seu jogo de retorno contra o Tottenham. E se ele não tivesse sido suspenso por um total de seis jogos, provavelmente estaria bem à frente desses outros grandes nomes.

Cunha teve um caminho difícil até o topo, surgindo na Bundesliga com o Hertha Berlin, mas depois fracassando após uma transferência milionária para o Atlético de Madrid e inicialmente lutando para se firmar com o Wolves. Mas nas últimas duas temporadas, ele encontrou seu ritmo. O jogador de 25 anos quase que sozinho manteve o Wolverhampton na Premier League nas duas últimas temporadas e agora está em busca de um novo desafio. E seu adversário do domingo, o Manchester United, deveriam fazer de tudo para garantir que ele seja o próximo destino dele...