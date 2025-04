Liam Delap já se provou, e agora o Chelsea precisa superar a briga com o Manchester United pelo atacante que brilha no Ipswich

O centroavante enfrentará seu possível futuro clube neste domingo, antes de uma disputa que o Chelsea parece determinado a vencer

O confronto deste domingo (13) entre Chelsea e Ipswich pode até ser apresentado como uma espécie de audição para Liam Delap em Stamford Bridge, mas, na prática, o atacante de 22 anos já convenceu. Determinados a contratá-lo, os Blues enxergam no jogador uma oportunidade concreta de reforço para a próxima temporada — especialmente diante da possível queda do Ipswich, que se aproxima da zona de rebaixamento.

Se Delap repetir o desempenho da partida anterior, quando comandou uma vitória surpreendente por 2 a 0 sob os refletores de Portman Road, os donos do Chelsea — conhecidos por seus gastos generosos — podem se ver tentados a abrir o talão de cheques imediatamente.

Com todos os olhares voltados para o centroavante, os Blues torcem para que este seja apenas mais um ensaio, e não uma audição definitiva — ainda que Delap esteja do outro lado do campo. Mas com o crescente interesse de outros clubes da Premier League, o Chelsea precisa agir com firmeza para concretizar uma possível negociação vantajosa.