Sao Paulo v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Bruna Lima

Por que Luciano é desfalque do São Paulo contra o Vasco pela 31ª rodada do Brasileirão 2025?

Atacante cumpre suspensão automática após terceiro cartão amarelo e vira baixa importante para Hernán Crespo diante do Vasco, em São Januário

Luciano está fora do jogo entre São Paulo e Vasco, neste domingo (2), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Bahia por 2 a 0 e cumprirá suspensão automática. A ausência pesa: ele  vive um dos melhores momentos da temporada, liderando a artilharia do clube com 14 gols.

A baixa do camisa 10 representa uma dor de cabeça para Hernán Crespo. O treinador já lida com uma série de desfalques ofensivos — Calleri, André Silva, Ryan e Dinenno seguem fora — e agora perde sua principal referência. O São Paulo vinha apostando em uma formação com Luciano e Lucas Moura na frente, dupla que funcionou bem diante do Bahia.

Com a suspensão, o técnico argentino precisa reorganizar o ataque e buscar alternativas no elenco.

  • Outros desfalques

    Além de Luciano, o São Paulo também não contará com o lateral-direito Maik, suspenso pelo mesmo motivo. A promessa de Cotia vinha sendo titular diante da ausência de Cédric, que ainda se recupera de uma fratura no pé direito. O jogador evolui no tratamento, mas segue fora e ainda não tem previsão de retorno.

    A tendência é que Maílton seja o titular na lateral contra o Vasco, ocupando a vaga deixada por Maik. Já no setor ofensivo, Crespo pode optar por escalar Ferreirinha, ao lado de Lucas Moura ou do chileno Gonzalo Tapia.

    Outra novidade deve ser o retorno do zagueiro Rafael Tolói, recuperado de lesão muscular e pronto para reforçar o sistema defensivo. Por outro lado, o meia Rodriguinho, com dores no joelho direito, permaneceu no departamento médico e está fora.

  • Provável escalação do São Paulo para enfrentar o Vasco

    Para a partida, o São Paulo deve ir a campo com: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (ou Sabino); Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz; Lucas Moura e Tapia (ou Ferreirinha).

  • O que vem por aí?

    Com 45 pontos somados e ainda sonhando com uma vaga em competições continentais, o São Paulo tenta manter o embalo fora de casa. A ausência de Luciano, entretanto, representa um teste importante para o elenco e para Crespo, que precisa provar que o time pode ser competitivo mesmo sem seu principal artilheiro.

    Nos bastidores, a comissão técnica valoriza o protagonismo dos jovens formados em Cotia, que vêm sendo cada vez mais acionados em meio à sequência de lesões e suspensões.

    Luciano, por sua vez, volta a ficar à disposição na rodada seguinte.

