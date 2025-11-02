Por que Luciano é desfalque do São Paulo contra o Vasco pela 31ª rodada do Brasileirão 2025?

Luciano está fora do jogo entre São Paulo e Vasco, neste domingo (2), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Bahia por 2 a 0 e cumprirá suspensão automática. A ausência pesa: ele vive um dos melhores momentos da temporada, liderando a artilharia do clube com 14 gols.

A baixa do camisa 10 representa uma dor de cabeça para Hernán Crespo. O treinador já lida com uma série de desfalques ofensivos — Calleri, André Silva, Ryan e Dinenno seguem fora — e agora perde sua principal referência. O São Paulo vinha apostando em uma formação com Luciano e Lucas Moura na frente, dupla que funcionou bem diante do Bahia.

Com a suspensão, o técnico argentino precisa reorganizar o ataque e buscar alternativas no elenco.