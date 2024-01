Por que Lucas Moura, James Rodríguez e Rafinha são desfalques do São Paulo contra a Portuguesa?

Três importantes jogadores não estão à disposição para a terceira rodada do Paulistão; Confira

O São Paulo recebe a Portuguesa neste sábado (27), às 18h (de Brasília), no Morumbis, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista de 2024. O Tricolor venceu na estreia, porém empatou em 1 a 1 o duelo contra o Mirassol na última partida sem poder contar com algumas peças importantes, que seguem como desfalques contra a Lusa.

Para o clássico deste sábado, Lucas Moura, James Rodríguez e Rafinha não estarão entre os relacionados de Thiago Carpini. Sendo assim, a GOAL explica o motivo dos jogadores não irem a campo. Veja!