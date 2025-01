Por que Jurgen Klopp está no Brasil para ver Palmeiras x Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista 2025 J. Klopp Bragantino Palmeiras x Bragantino Palmeiras Paulista

Campeão da Champions League e da Premier League no comando do Liverpool, o agora chefe de futebol da Red Bull, assistirá à partida no Allianz Parque