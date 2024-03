Por que James Rodríguez trocou o número 19 pelo 55 no São Paulo

O colombiano escolheu uma nova numeração para 2024 no Tricolor; entenda o motivo da troca

James Rodríguez chegou ao São Paulo em julho de 2023, e desde então não colecionou seus melhores momentos no futebol brasileiro. Dono da camisa 10 na seleção colombiana, quando foi contratado não pôde usar a mesma numeração, já que era utilizada por Luciano no clube do Morumbi.

Se contentando com a camisa número 19, o meia jogou poucas partidas até o final do ano passado, claramente com rendimentos nada condizentes a seu histórico, e para 2024 fez uma nova escolha: trocar a 19 pela 55. Abaixo, a GOAL te explica o porquê da decisão de James.