Por que James Rodríguez é desfalque do São Paulo contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista 2024

Meia segue sem estrear no ano pelo Tricolor; entenda porque não joga o majestoso desta terça-feira (30)

O São Paulo visita o Corinthians na Neo Química Arena nesta terça-feira (30), às 19h30 (de Brasília), em clássico válido pela quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista de 2024. O jogo representa muito mais do que apenas três pontos no estadual, valendo um tabu de 18 jogos do Tricolor sem vencer o Timão na Arena.

No entanto, já é a quarta vez seguida neste Paulistão que Thiago Carpini não contará com James Rodríguez, colombiano de renome que ainda não encontrou seu melhor futebol desde que chegou ao Brasil.

Desta forma, a GOAL te explica porque o colombiano segue sendo desfalque do São Paulo em 2024 e não jogará o primeiro Majestoso de 2024, que seria o seu primeiro na casa do rival.