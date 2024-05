Por que Jadon Sancho ainda não merece nova chance no Manchester United mesmo com boa temporada pelo Borussia Dortmund?

Inglês despontou como um dos melhores pontas da Europa na Alemanha, mas não conseguiu retomar o alto nível em sua volta por lá

"Quando entrei no vestiário hoje, senti como se estivesse voltando para casa", disse Jadon Sancho ao site oficial do Borussia Dortmund após se juntar novamente ao clube por empréstimo em 12 de janeiro. "Conheço o clube por dentro e por fora, sempre tive uma relação muito próxima com os torcedores aqui, e nunca perdi contato com aqueles que estão no comando. Mal posso esperar para encontrar meus colegas de equipe novamente, entrar em campo, jogar futebol com um sorriso no rosto, criar jogadas, marcar gols e ajudar na classificação para a Liga dos Campeões."

O Manchester United concordou em mandar Sancho de volta à Dortmund até o fim da temporada após seu desentendimento com Erik ten Hag. O ponta criticou o técnico holandês nas redes sociais depois de ser deixado de fora de um jogo da Premier League contra o Arsenal em agosto e foi, posteriormente, excluído do elenco principal dos Diabos Vermelhos.

Em vez de pedir desculpas a Ten Hag, Sancho buscou uma saída, e o Dortmund parecia ser o lugar ideal para ele se recuperar. Mas após quase quatro meses e 16 partidas em todas as competições pelos alemães, Sancho tem apenas três gols e não parece estar nem perto do mesmo nível de quando deixou o clube para se juntar ao Manchester United por £73 milhões (R$473,4 milhões) em 2021.

Sancho não provou que Ten Hag estava errado, nem deixou os torcedores dos Diabos Vermelhos pedindo seu retorno e ele está ficando sem tempo para mudar isso, embora ainda haja um caminho para redenção aberto na Liga dos Campeões. A questão é: ele ainda é o mesmo jogador?