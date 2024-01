Por que Giuliano é desfalque do Santos contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista 2024

Peixe não contará com Giuliano para o confronto desta quarta-feira (31); veja o motivo

O Santos visita o Água Santa nesta quarta-feira, às 21h35. O jogo é válido pela quarta rodada do Paulistão 2024 e será realizado no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo - o estádio Distrital do Inamar, em Diadema, foi interditado por más condições do gramado. A transmissão do jogo será feita pela Record TV, na TV aberta, e pelo Paulistão Play, no PayPerView.

Uma vitória é importante para ambas as equipes. O Netuno está em 3º colocado do grupo B, com apenas uma vitória em três jogos. Já o Peixe, é líder do grupo A, e pode se isolar na primeira colocação com os três pontos.

No entanto, Fábio Carille não contará com Giuliano para a partida. Entenda abaixo o motivo pelo qual o meia não participará do duelo e mais sobre o jogador. A GOAL te conta tudo!