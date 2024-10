Buscando vitória vital no Campeonato Brasileiro, Timão tem cinco ausências para o confronto

O Corinthians terá importantes desfalques no confronto contra o Internacional neste sábado (05), na Neo Química Arena, às 19h (de Brasilia). Jogadores como Fagner, Ángel Romero, André Ramalho e Talles Magno estão fora da partida, o que representa um desafio extra para a equipe, que ocupa a 18ª posição do Brasileirão, com 28 pontos.