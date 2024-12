Por que Ederson é reserva do Manchester City contra o Liverpool pela Premier League?

Goleiro brasileiro iniciou no banco no confronto direto pelo topo da tabela no Campeonato Inglês

Article continues below Article continues below Article continues below Mais artigos abaixo Manchester City na pior sequência da Era Guardiola

Ederson e mais titulares na reserva por opção técnica

Caça ao Liverpool pelo troféu da Premier League Leia as últimas do mercado no WhatsApp! 🟢📱