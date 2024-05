Por que Arrascaeta e Erick Pulgar são desfalques do Flamengo contra o Palestino pela Libertadores?

Rubro-Negro não contará com dois pilares do time em duelo importante pela fase de grupos

O Flamengo vai ao Chile nesta terça-feira (7) para enfrentar o Palestino às 21h (horário de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores de 2024. O confronto é direto pela segunda colocação do grupo E, e caso o Rubro-Negro vença, deixa bem encaminhada sua vaga para as oitavas de final.

No entanto, o técnico Tite não poderá contar com dois importantes jogadores do time titular. Arrascaeta e Erick Pulgar são desfalques para a partida, ambos por lesão. Eles não viajaram com o grupo e permaneceram no Rio de Janeiro, dando sequência aos cuidados. Abaixo, a GOAL explica quais foram as lesões dos estrangeiros.