No âmbito esportivo, o que aconteceu no jogo Bósnia x Itália é, sem dúvida, um drama. Esta é a terceira Copa do Mundo da qual ficamos de fora; ao contrário do que acontecia no passado, no torneio que será disputado entre Estados Unidos, Canadá e México (programado de 11 de junho a 19 de julho), as seleções classificadas são 48. E a Itália não estará presente. Depois de 2018 e 2022, temos que riscar também 2026: a última partida dos Azzurri em uma Copa do Mundo foi em 24 de junho de 2014; o último gol foi marcado por Mario Balotelli. Depois, o vazio total. Decepção, amargura, raiva. Exatamente como naquela noite, quando, após a partida, o técnico Rino Gattuso pediu desculpas a um país inteiro, e o fez com os olhos marejados. Antes de chegar a um acordo sobre a rescisão consensual do contrato nos dias seguintes e deixar o cargo. Agora começou a busca pelo novo técnico; entre os nomes que a diretoria da FIGC está avaliando está também o do técnico do Milan, Massimiliano Allegri.
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Por que Allegri pode se tornar o novo técnico da Seleção após a saída de Gattuso
O PERFIL DE ALLEGRI PARA O BANCO DE RESERVAS DA SELEÇÃO ITALIANA
Nestes últimos meses do campeonato, Allegri estará focado exclusivamente no final da temporada com o Milan e na classificação para a próxima Liga dos Campeões, que ainda precisa ser garantida; mas, no verão, não está descartado que ele possa deixar o clube rossonero — apesar do contrato até 2027 com opção de renovação por mais uma temporada — para assumir o comando da Seleção Italiana. Segundo o que relata Alfredo Pedullà, o perfil de Allegri agrada à Federação sobretudo por sua capacidade de lidar com dificuldades e situações complicadas, como a que a seleção italiana está enfrentando neste momento. Apesar das negativas públicas, portanto, Massimiliano Allegri continua sendo um dos nomes em fase de avaliação para o cargo de técnico.
OS OUTROS CANDIDATOS
Um dos principais candidatos ao cargo de técnico da seleção italiana continua sendo Antonio Conte, que, após o jogo entre Napoli e Milan, afirmou que, se fosse o presidente da FIGC, consideraria a possibilidade. Além do técnico do Napoli, nas últimas semanas o nome de Daniele De Rossi — atualmente técnico do Genoa — também foi cogitado para o cargo de novo técnico da Azzurra, o que já havia sido uma ideia antes da contratação de Gattuso, assim como o de Stefano Pioli, sem clube desde que foi demitido da Fiorentina em novembro passado. Outro possível retorno é o de Roberto Mancini, que hoje está no comando do Al-Sadd, no Catar; há também uma sugestão que aponta para Simone Inzaghi, que, no entanto, afirmou estar feliz no Al-Hilal, na Arábia Saudita.