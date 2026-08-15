A Roma acelera no mercado e, depois de uma primeira fase de avaliações, sondagens, contatos e alvos definidos, agora chegou o momento do passo decisivo: depois de contratar Castro e Koulierakīs, a Roma anunciou a contratação do lateral-direito. Nos últimos dias, o diretor esportivo Tony D'Amico chegou a um acordo com o Atlético de Madrid para a chegada à capital de Nahuel Molina, argentino nascido em 1998 e ex-Udinese, de quem os Colchoneros o haviam contratado em 2022 por 20 milhões de euros. E essa venda, junto com a de Ruggeri, serviu aos espanhóis para partir ao ataque por Cuti Romero, se antecipando à Inter.
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Por que a Roma contratou Molina e como ele pode jogar com Gasperini
Molina na Roma, posição e características
Os alas são fundamentais para o jogo de Gasperini, o treinador faz muita questão de ter, nessa posição, jogadores com determinadas características, e Molina representa o perfil exato do que ele havia pedido: velocidade e agressividade, é um jogador que avança, mas também sabe defender, ataca a profundidade e também é bom para ocupar os espaços na área. O clássico ala de toda a faixa, típico dos times do técnico ex-Atalanta, um daqueles jogadores que podem colocar a bola no segundo pau para o ala do lado oposto da faixa — o titular pela esquerda deve ser Wesley — ou aparecer ele mesmo para completar a poucos metros do gol adversário.
Molina na Roma, os custos da operação
Além disso, há a questão dos custos: porque contratar um jogador da experiência e da qualidade de Molina por um pacote total de menos de 20 milhões de euros entre parte fixa e bônus para a Roma foi uma oportunidade que o clube não quis deixar escapar. Entrando em detalhes da operação, para o ala argentino a Roma gastou 13 milhões de parte fixa mais outros 4 de eventuais bônus ligados ao desempenho do jogador e às metas que a equipe de Gasperini vai alcançar. O contrato tem vencimento fixado para junho de 2030 e o salário é de 2,8 milhões líquidos por temporada, mais 200 mil euros em bônus.
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