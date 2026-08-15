Por que a Roma contratou Molina e como ele pode jogar com Gasperini

Os alas são fundamentais para o jogo de Gasperini, o treinador faz muita questão de ter, nessa posição, jogadores com determinadas características, e Molina representa o perfil exato do que ele havia pedido: velocidade e agressividade, é um jogador que avança, mas também sabe defender, ataca a profundidade e também é bom para ocupar os espaços na área. O clássico ala de toda a faixa, típico dos times do técnico ex-Atalanta, um daqueles jogadores que podem colocar a bola no segundo pau para o ala do lado oposto da faixa — o titular pela esquerda deve ser Wesley — ou aparecer ele mesmo para completar a poucos metros do gol adversário.