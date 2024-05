Os convocados da Polônia para a Eurocopa: os jogadores chamados para a Euro 2024

Em sua quinta aparição consecutiva, conheça os convocados da Polônia para a Eurocopa

O técnico Michal Probierz divulgou a pré-lista de 29 convocados da Polônia para a disputa da Eurocopa 2024. O treinador ainda terá que cortar três nomes até dia 7 de junho, data limite da entrega. A seleção fará amistosos contra Ucrânia e Turquia em preparação para a competição.

A Polônia se classificou para a competição após avançar nos pênaltis contra País de Gales. O time terminou em terceiro lugar do Grupo E das Eliminatórias para a Eurocopa e precisou disputar os play-offs.

Na Alemanha, a seleção terá uma tarefa difícil frente à França, Holanda e Áustria no Grupo D. O técnico Michal Probierz foi promovido da seleção Sub-21 para substituir Fernando Santos em setembro de 2023. Quem fará parte do elenco do Probierz para a Euro 2024?

