Os planos da Arábia Saudita para construir um estádio no topo de um arranha-céus para a Copa do Mundo de 2034

Certamente é um conceito ousado querer construir um estádio de futebol no céu, mas os fãs nas redes sociais apoiaram a ideia. O chamado Estádio NEOM poderia dar vida a essa possibilidade, sendo um dos 11 novos locais que estão sendo planejados para construção nos próximos oito anos, com o intuito de complementar quatro estádios já existentes na Arábia Saudita, para a Copa do Mundo de 2034.

A candidatura da Arábia Saudita submetida à Fifa declarou: "O Estádio Neom será o estádio mais único do mundo. Com um campo situado a mais de 350m acima do solo, vistas deslumbrantes e um teto criado a partir da própria cidade, o estádio será uma experiência como nenhuma outra."

"Dentro de The Line, o transporte em massa e o transporte pessoal serão habilitados por uma rede de veículos de Trânsito Rápido Autônomo, semelhantes a bondes, e Trânsito Rápido Pessoal, operando em cinco corredores de transporte horizontais primários."

"The Line", anunciada em 2021, é uma cidade inteligente proposta em um único edifício longo medindo 170km por 200 metros e até 500 metros de altura, projetada para não ter carros, ruas ou emissões de carbono, e ser grande o suficiente para abrigar nove milhões de pessoas, um quarto da população existente da Arábia Saudita. Embora já esteja em construção, a conclusão total da cidade em si não é realmente esperada até 2045, 11 anos após a Copa do Mundo.

O que não está claro é se as novas imagens conceituais que estão circulando fazem parte de algum plano oficial, já que o estádio não parece estar incorporado ao plano de "The Line", como estava descrito na carta de candidatura.