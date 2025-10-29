Os planos da Arábia Saudita para construir um estádio no topo de um arranha-céus para a Copa do Mundo de 2034
"Estádio mais único do mundo"
Certamente é um conceito ousado querer construir um estádio de futebol no céu, mas os fãs nas redes sociais apoiaram a ideia. O chamado Estádio NEOM poderia dar vida a essa possibilidade, sendo um dos 11 novos locais que estão sendo planejados para construção nos próximos oito anos, com o intuito de complementar quatro estádios já existentes na Arábia Saudita, para a Copa do Mundo de 2034.
A candidatura da Arábia Saudita submetida à Fifa declarou: "O Estádio Neom será o estádio mais único do mundo. Com um campo situado a mais de 350m acima do solo, vistas deslumbrantes e um teto criado a partir da própria cidade, o estádio será uma experiência como nenhuma outra."
"Dentro de The Line, o transporte em massa e o transporte pessoal serão habilitados por uma rede de veículos de Trânsito Rápido Autônomo, semelhantes a bondes, e Trânsito Rápido Pessoal, operando em cinco corredores de transporte horizontais primários."
"The Line", anunciada em 2021, é uma cidade inteligente proposta em um único edifício longo medindo 170km por 200 metros e até 500 metros de altura, projetada para não ter carros, ruas ou emissões de carbono, e ser grande o suficiente para abrigar nove milhões de pessoas, um quarto da população existente da Arábia Saudita. Embora já esteja em construção, a conclusão total da cidade em si não é realmente esperada até 2045, 11 anos após a Copa do Mundo.
O que não está claro é se as novas imagens conceituais que estão circulando fazem parte de algum plano oficial, já que o estádio não parece estar incorporado ao plano de "The Line", como estava descrito na carta de candidatura.
350m acima do solo
O Estádio NEOM propõe acomodar 46.000 fãs a partir de seu ponto privilegiado: 350 metros acima do solo. Os outros locais propostos para a Copa do Mundo serão distribuídos por quatro cidades existentes: Riad, Jeddah, Al Khobar e Abha. Mas todos estão projetados para incorporar arquitetura e temas únicos, incluindo uma construção deslumbrante com grande variedade de cores, outra composta por fragmentos semelhantes a cristais e outra construída especificamente com materiais de origem local.
A Arábia Saudita permaneceu sem oposição no processo de licitação
A Arábia Saudita foi confirmada como nação anfitriã para a Copa do Mundo de 2034 durante um Congresso Extraordinário da Fifa, no dia 11 de dezembro de 2024. Apesar de a Fifa ter reduzido os requisitos de capacidade dos estádios existentes de sete (com mais de 40.000) para apenas quatro, não houve outros concorrentes. A política de rotação da Fifa, que garante que os torneios da Copa do Mundo sejam distribuídos de forma equilibrada pelo planeta, significava que apenas propostas da Ásia ou Oceania seriam aceitas de qualquer maneira. Os potenciais anfitriões também receberam apenas 25 dias para manifestar a intenção de sediar, o que apenas a Arábia Saudita fez.
Será a terceira Copa do Mundo na Ásia no século XXI, após o esforço conjunto da Coreia do Sul e do Japão em 2002, e o país vizinho do Golfo, o Qatar, em 2022. A Arábia Saudita acabará sendo o primeiro país a sediar sozinho desde o Qatar quando 2034 chegar, já que em 2026 o torneio será co-organizado pelos Estados Unidos, Canadá e México, e em 2030 por Espanha, Portugal e Marrocos, com jogos também sendo realizados no Uruguai, Argentina e Paraguai como parte das comemorações do centenário da Copa do Mundo da Fifa.
Planos para a Copa do Mundo entre agora e 2034
A Arábia Saudita ainda tem quase uma década para planejar e construir ou renovar seus locais para a Copa do Mundo, mas é improvável que os olhos do mundo prestem muita atenção até que a data do evento realmente se aproxime. Por enquanto, a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte está a pouco mais de sete meses de sua partida de abertura, no dia 11 de junho. Nesta edição, 48 países competirão pela primeira vez após a expansão do torneio, incluindo os estreantes Jordânia, Uzbequistão e Cabo Verde, mas os fãs precisarão esperar mais cinco semanas, até 5 de dezembro, para que todos os classificados sejam definidos e a lista de jogos seja revelada.
2026 pode, muito provavelmente, ser a última dança na Copa do Mundo tanto para Cristiano Ronaldo quanto para Lionel Messi.