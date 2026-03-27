Pjanic avisa a Itália: “Vai ser um inferno e o Dzeko decide os jogos sozinho”

Na terça-feira à noite, a Itália enfrentará a Bósnia na Bósnia, na final da repescagem das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo EUA-México-Canadá 2026. A Azzurra venceu a Irlanda do Norte por 2 a 0, enquanto os bósnios levaram a melhor sobre o País de Gales nos pênaltis, após uma partida que foi para a prorrogação graças a um gol do eterno Edin Dzeko nos minutos finais do tempo regulamentar.





Entrevistado pela Sky Sport Unplugged, o ex-meio-campista da Roma e da Juventus, mas sobretudo histórico jogador da seleção bósnia, Miralem Pjanic, alertou os Azzurri que a partida que será disputada no Bilino Polje, em Zenica, estará longe de ser um passeio.



