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Wales v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO Play-offGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

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Pjanic avisa a Itália: “Vai ser um inferno e o Dzeko decide os jogos sozinho”

Itália
M. Pjanic
Bósnia e Herzegovina
Bósnia e Herzegovina x Itália
Eliminatórias Europeias
Juventus
Roma

Na terça-feira à noite, a Itália enfrentará a Bósnia na Bósnia, na final da repescagem das eliminatórias para a próxima Copa do Mundo EUA-México-Canadá 2026. A Azzurra venceu a Irlanda do Norte por 2 a 0, enquanto os bósnios levaram a melhor sobre o País de Gales nos pênaltis, após uma partida que foi para a prorrogação graças a um gol do eterno Edin Dzeko nos minutos finais do tempo regulamentar.


Entrevistado pela Sky Sport Unplugged, o ex-meio-campista da Roma e da Juventus, mas sobretudo histórico jogador da seleção bósnia, Miralem Pjanic, alertou os Azzurri que a partida que será disputada no Bilino Polje, em Zenica, estará longe de ser um passeio.


  • VAI SER UMA BAGUNÇA

    "Vai ser uma verdadeira loucura; os torcedores vão torcer freneticamente até o apito final"

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  • UM GRUPO QUE SE DÁ AO MÁXIMO EM CAMPO

    "A Bósnia finalmente recuperou a autoconfiança. É um grupo que se esforça muito, que se sacrifica em campo. O técnico fez um excelente trabalho psicológico e tático, e percebe-se um forte senso de pertencimento"

  • DZEKO DECIDE OS JOGOS SOZINHO

    "Temos vários jogadores que podem fazer a diferença, mas Edin continua sendo a nossa principal referência. É ele quem decide o jogo nos momentos mais difíceis, sabe segurar a bola para fazer a equipe avançar e sabe marcar até mesmo aqueles gols difíceis que valem três pontos. Ele resolve os jogos sozinho; sua inteligência futebolística permanece intacta, apesar da idade avançada."

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