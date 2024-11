Os atacantes dos Red Devils estão sem confiança, e cabe ao novo treinador encontrar formas de motivá-los

Quando concorreu pela primeira vez à presidência dos Estados Unidos em 2016, Donald Trump prometeu aos americanos: "Vamos ganhar tanto que vocês vão ficar cansados de tanto ganhar." Ruben Amorim sabe exatamente o que ele quis dizer. Desde que assumiu o comando do Sporting em março de 2020, nenhum treinador nas 10 principais ligas da Europa venceu tantos jogos (122 de 158 disputados, ou seja, 77%) quanto o técnico de 39 anos. Amorim venceu 15 jogos e 17 competidos nesta temporada, garantindo a liderança do Campeonato Português e alcançando as semifinais da Taça da Liga, enquanto vencia três dos quatro jogos da Champions League.

O treinador, no entanto, está prestes a se juntar a um Manchester United que está cansado de perder. Os Red Devils estão em 13º no Campeonato Inglês e têm uma classificação ruim em quase todas as métricas de desempenho. A diferença de qualidade entre o Sporting e o United em suas respectivas ligas foi evidenciada por um gráfico contundente produzido pelo Monday Night Football na Sky Sports, comparando as duas equipes em oito áreas.

O Sporting liderava em todas, exceto uma - desarmes no terço final, na qual ficaram em terceiro. O United surpreendentemente ficou bem classificado - segundo - no mesmo indicador, mas suas performances em todos os outros tópicos foram no melhor dos casos desinspiradas e no pior preocupantes. Eles estavam em sétimo lugar no quesito posse de bola, percentual de passes curtos e gols sofridos. E quando se tratava do indicador mais importante, gols marcados, eles estavam em um lamentável 18º lugar.