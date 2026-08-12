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Piccoli Cremonese FiorentinaGetty Images

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Piccoli, adeus à Fiorentina: vai para o Bologna, os detalhes

Fiorentina
Bologna

Depois de Mateo Pellegrino deixar o Parma, há outra movimentação entre os atacantes na Serie A, com Roberto Piccoli se despedindo da Fiorentina e se transferindo para o Bologna.



  • O atacante custará 18 milhões mais 2 em bônus, empréstimo com obrigação garantida pela permanência do Bologna. Operação conduzida pelo agente Lucci e agora fechada entre os clubes, também com o jogador: diante da vontade do Bologna de apostar forte no atacante, o acordo de princípio foi alcançado com um empréstimo com obrigação, sob a condição da permanência na Serie A, por 18 milhões mais 10% sobre uma futura revenda.


    OS BASTIDORES - A negociação havia começado discretamente há 15 dias, o Bologna queria o empréstimo com opção de compra: o trabalho foi encontrar o acordo sobre o empréstimo com obrigação para fazê-lo sair de Florença.

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