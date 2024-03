Phil Foden vive no Manchester City a carreira que Jadon Sancho poderia ter

O meia do City é apontado o melhor jogador da Premier League, enquanto seu companheiro de base está decepcionando no Dortmund

Quando Pep Guardiola disse em uma coletiva de imprensa 2019 que Phil Foden era o jogador mais talentoso que ele já havia visto, muitas pessoas não entenderam. O inglês tinha 19 anos na época e só havia sido titular em três jogos na Premier League. Considerando todos os jogadores com os quais Guardiola havia trabalhado, incluindo Andrés Iniesta, Lionel Messi e Kevin De Bruyne, parecia uma declaração estranha de se fazer, sem mencionar um enorme peso para o adolescente carregar. Mas tudo isso vai fazendo sentido agora.

Não é a primeira vez que Guardiola se mostra correto. Foden atingiu um novo nível de grandeza após o derby de Manchester, colocando o United no bolso e guiando o City à vitória sobre com uma performance coroada por dois gols. Guardiola liderou os elogios e relembrou o que disse em 2019 ao comparar o impacto de Foden em grandes jogos ao de Messi.

"Os bons jogadores podem jogar bem, mas você tem que ganhar jogos, e eu conheci o maior jogador de todos os tempos, o Messi", disse Guardiola à TV2. "Ele pode ganhar jogos, e não quero comparar porque Phil não está no nível de Leo, mas está vencendo." Em outra entrevista, Guardiola afirmou que Foden era "o melhor jogador da Premier League no momento". É difícil discordar de sua avaliação.

Enquanto o garoto desfrutava da glória de ser o herói do derby para seu clube de infância, era difícil não pensar em Jadon Sancho, antigo companheiro na base do City. A dupla era a principal expectativa jovem em 2016, mas enquanto Foden é discutido como candidato à Bola de Ouro de 2024 e está destinado a uma grande Eurocopa com a Inglaterra, a carreira de Sancho continua estagnada.