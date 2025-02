Pesadelo vivido pelo Manchester United não é culpa de Rúben Amorim... mesmo se o time for rebaixado à segunda divisão

Red Devils parecem piores do que nunca sob o comando do técnico português, mas ele mostrou coragem em circunstâncias difíceis

"Eu realmente acredito nos jogadores. Eu sei que vocês (a mídia) não acreditam muito, mas eu acredito. Quero tentar coisas novas. Vocês acham que não é possível, mas eu acredito que sim. Me chamem de ingênuo, mas realmente sinto que sou o homem certo no momento certo. Posso estar errado, mas a terra vai girar e o sol vai nascer novamente, não importa, e não estou preocupado com isso. Eu realmente acredito que sou a pessoa certa para este trabalho".

Apenas três meses desde sua primeira coletiva de imprensa, você tem que se perguntar se Rúben Amorim ainda mantém a mesma crença em seus jogadores do Manchester United. O clube venceu apenas quatro de seus primeiros 15 jogos na Premier League sob o comando do português, o que os deixou desperdiçando energia na 15ª posição, apenas 13 pontos acima da zona de rebaixamento.

Parecer ainda improvável o rebaixamento, dado o quanto o trio recém-promovido Ipswich, Leicester e Southampton têm lutado, mas não está além dos limites da possibilidade, porque o United tem sido tão ruim. E mesmo que Amorim os mantenha na elite, ele não escapará do constrangimento de comandar a pior colocação deles na era Premier League.

Assim, alguns críticos acreditam que Rúben Amorim já foi provado errado. O consenso deles é que o United atingiu um novo baixo histórico sob o comando do técnico de 40 anos, e os jogadores não melhoraram, então como ele pode ser o "cara certo" para levar o clube adiante?

No entanto, essa visão não leva em conta o grande risco que Amorim assumiu ao deixar sua zona de conforto no Sporting para tentar limpar a bagunça em Old Trafford. As coisas sempre iriam piorar antes de melhorar. O técnico português se conduziu com dignidade e classe diante de críticas injustas, enquanto também se recusa a ceder em seus ideais, e pode ser o 'único cara' capaz de levar esse projeto assustador até o fim.