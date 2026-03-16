No Como, que se inseriu na elite do nosso futebol – e que está disputando uma vaga na Liga dos Campeões –, brilha a estrela de Maximo Perrone. O meia-armador e metronomo dos larianos é o segredo já nem tão bem guardado da equipe de Fàbregas, e agora até os outros grandes clubes italianos estão percebendo isso. No verão, haverá uma verdadeira disputa pelo ex-jogador do Manchester City, quando dois grandes clubes em particular – Inter e Napoli – tentarão lançar uma investida contra o jogador que, há muito tempo, vêm acompanhando e apreciando. Mas o Como, fortalecido também por uma classificação europeia já praticamente garantida, vai resistir com unhas e dentes.
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Perrone agita o mercado: Napoli e Inter de olho no craque do Como. Conte pressiona, e a contratação do argentino pelo Maradona é uma possibilidade concreta
AS IDEIAS DO INTER E DO NÁPOLES
Quem deu as últimas notícias sobre a situação de Perrone foi o jornalista Matteo Moretto no YouTube. O especialista citou justamente o Napoli e o Inter como os dois clubes que, na Itália, estão mais interessados no meio-campista. O argentino agrada muito ao Inter, que demonstrou grande interesse pelo jogador, mas ainda não iniciou contatos diretos com sua equipe. O clube que, no entanto, está se empenhando de forma mais ativa é o Napoli, para o qual a contratação de Perrone é uma possibilidade concreta. Os Azzurri o acompanham há algum tempo e o consideram um dos possíveis alvos. Trata-se, em suma, de um pedido expresso de Conte,que, recentemente, confirmou sua vontade de permanecer, embora, ao final do campeonato, seja necessário se reunir com a diretoria. O ex-jogador do Vélez é o escolhido caso Stanislav Lobotka venha a deixar o Napoli no próximo verão, mas também poderia chegar caso o eslovaco permaneça.
O COMO TENTA MANTER PERRONE
Os grandes clubes da Série A estão pressionando, mas a decisão final caberá ao Como, que certamente não enfrenta problemas financeiros e, pelo contrário, se prepara para sua primeira temporada europeia, embora ainda não se saiba se será na Liga dos Campeões ou na Liga Europa. Após um ano por empréstimo do City, no verão o Como garantiu a titularidade do jogador nascido em 2003, embora tenha deixado aos ingleses 30% da futura revenda do jogador. O projeto às margens do lago está apenas no início e ainda é difícil imaginar a venda de um jogador tão importante: será preciso, portanto, entender se o clube vai querer vendê-lo, por quanto e quais ofertas chegarão.
Sob contrato até 2029, o jogador de 23 anos está vivendo a melhor temporada de sua carreira: já soma 31 partidas, com 2 gols, 4 assistências e uma presença constante, central na máquina que Fàbregas construiu e que o próprio argentino conduz ao seu ritmo. Uma parceria que o mercado tentará romper.