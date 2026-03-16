Perrone agita o mercado: Napoli e Inter de olho no craque do Como. Conte pressiona, e a contratação do argentino pelo Maradona é uma possibilidade concreta

Os grandes clubes da Série A estão pressionando, mas a decisão final caberá ao Como, que certamente não enfrenta problemas financeiros e, pelo contrário, se prepara para sua primeira temporada europeia, embora ainda não se saiba se será na Liga dos Campeões ou na Liga Europa. Após um ano por empréstimo do City, no verão o Como garantiu a titularidade do jogador nascido em 2003, embora tenha deixado aos ingleses 30% da futura revenda do jogador. O projeto às margens do lago está apenas no início e ainda é difícil imaginar a venda de um jogador tão importante: será preciso, portanto, entender se o clube vai querer vendê-lo, por quanto e quais ofertas chegarão.

Sob contrato até 2029, o jogador de 23 anos está vivendo a melhor temporada de sua carreira: já soma 31 partidas, com 2 gols, 4 assistências e uma presença constante, central na máquina que Fàbregas construiu e que o próprio argentino conduz ao seu ritmo. Uma parceria que o mercado tentará romper.