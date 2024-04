Perdeu o vestiário, Ten Hag? Problemas internos vão minando de novo o Manchester United

Técnico holandês tinha a missão de disciplinar os jogadores, mas o problema é muito maior para ele resolver sozinho

Tudo começou quando Alejandro Garnacho chegou atrasado para o café da manhã durante a primeira pré-temporada de Erik ten Hag como técnico do Manchester United. Depois, Cristiano Ronaldo começou a sair dos jogos mais cedo, mesmo quando deveria entrar como substituto. O português mais tarde concedeu uma entrevista polêmica e não autorizada a Piers Morgan, disparando em todas as direções, inclusive contra seu treinador. Em seguida, Marcus Rashford chegou atrasado para uma reunião da equipe e foi retirado do time titular.

Um período tranquilo e sereno, com pouco a relatar em termos de política nos vestiários, passou, apenas para ser seguido por uma história negativa após outra na temporada seguinte. Primeiro, Jadon Sancho não se dedicou o suficiente nos treinos e, quando foi informado disso, respondeu com uma publicação em tom irritação nas redes sociais. Dias depois, Antony foi acusado de violência contra a ex-namorada e acabou se afastando para lidar com as alegações - que ele nega.

Anthony Martial apareceu no treino no horário errado antes de Rashford visitar uma boate após a pesada derrota no clássico contra o Manchester City em outubro. Três meses depois, Rashford faltou ao treino após uma noite de bebedeira em Belfast e mentiu para o clube sobre seu paradeiro. Em seguida, em uma escala menos grave, no último sábado, Garnacho curtiu um tweet criticando Ten Hag após o empate em 2 a 2 com o Bournemouth.

Exausto só de ler a longa lista de infrações cometidas pelos jogadores do United nos últimos dois anos? Agora imagine como Ten Hag deve se sentir tendo que lidar com elas...