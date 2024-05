Perda da camisa 10 e multa: os bastidores da punição de Gabigol após vestir camisa do Corinthians

De acordo com o clube, o atacante terá que pagar uma multa após foto vazada vestindo a camisa do Alvinegro

Um dia após viralizar na internet usando a camisa do Corinthians, Gabigol foi punido pelo Flamengo. O jogador recebeu uma multa de 10% de seu salário da CLT e não usará mais a camisa 10 nas competições que ainda são permitidas as alterações.

Internamente, na diretoria, a punição é considerada exemplar, especialmente pela representatividade de tirar a camisa 10 das mãos do jogador, que sempre nutriu o desejo de vesti-lá e se mostrava orgulhoso de herda-lá. Confira a nota oficial abaixo:

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração".

