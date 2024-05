Foto de Gabigol com a camisa do Corinthians causa mal-estar no Flamengo; clube avalia punição

Clique foi feito nesta quinta-feira (16), na casa do atacante, na Barra da Tijuca

Uma foto de Gabigol vestindo a camisa do Corinthians vazou na internet e causou alvoroço entre os torcedores do Flamengo e do clube paulista.

A imagem, teria sido clicada nesta quinta-feira (16), na casa do atacante, e causou enorme mal-estar dentro do Rubro-Negro. A diretoria, inclusive, vai se reunir para discutir uma possível punição ao atleta.

Além de Gabigol, aparecem na imagem, Marcinho, supervisor de futebol do Flamengo, e Sidnei Bernades, roupeiro do clube. Na foto, ainda é possível ver várias bebidas alcoólicas.

Em contato com a reportagem, a assessoria de imprensa do atacante garantiu que a foto não é verdadeira:

"Gabriel estava na casa dele, em um momento de folga e celebrando a vitória na Libertadores. Ele estava com amigos e membros do Flamengo que são seus amigos também. A foto não é verdadeira".

