Após a dramática eliminação da Itália nas repescagens das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Bósnia e a consequente ausência do torneio nos Estados Unidos, Canadá e México, o técnico da seleção, Gennaro Gattuso, está prestes a ser demitido. A La Gazzetta dello Sport agora chega a citar, de repente, até mesmo Pep Guardiola como um dos possíveis sucessores.
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Pep Guardiola pode dar um passo muito marcante após deixar o Man City
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Ultimamente, têm circulado rumores de que Guardiola deixaria o Manchester City antes do tempo, embora o espanhol ainda tenha contrato até 2027.
No entanto, uma mudança no verão parece bastante improvável, enquanto a busca na Itália por um sucessor para Gattuso, segundo Fabrizio Romano, já está em pleno andamento.
Massimiliano Allegri é visto como o candidato favorito da Federação Italiana de Futebol, mas sua contratação também parece bastante improvável, já que o técnico do AC Milan provavelmente não receberá autorização de seu clube, com o qual tem contrato até 2027.
Por isso, tudo parece indicar que a disputa será entre Roberto Mancini e Antonio Conte. Enquanto o primeiro está atualmente sob contrato com o Al-Sadd, na Arábia Saudita, até 2028, Conte está vinculado ao Napoli até 2027.
Para ambos, aliás, isso significaria um retorno ao comando da seleção nacional. Conte foi técnico da Itália de 2014 a 2016. Mancini ocupou o cargo de 2018 a 2023 e conquistou com a Itália o título do Euro em 2021.