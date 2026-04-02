Pep Guardiola pode dar um passo muito marcante após deixar o Man City

Ultimamente, têm circulado rumores de que Guardiola deixaria o Manchester City antes do tempo, embora o espanhol ainda tenha contrato até 2027.

No entanto, uma mudança no verão parece bastante improvável, enquanto a busca na Itália por um sucessor para Gattuso, segundo Fabrizio Romano, já está em pleno andamento.

Massimiliano Allegri é visto como o candidato favorito da Federação Italiana de Futebol, mas sua contratação também parece bastante improvável, já que o técnico do AC Milan provavelmente não receberá autorização de seu clube, com o qual tem contrato até 2027.