Pep Guardiola cobra dupla por atuação apagada em vitória do Manchester City, e bronca sobra para brasileiro

O City marcou um gol em cada tempo. Rayan Cherki abriu o placar aos 32 minutos, com um belo chute de fora da área. Já Savinho fechou a conta a 23 minutos do fim, garantindo a vitória.

Apesar dos gols, Guardiola não poupou críticas aos dois. Segundo o treinador, faltou entrega defensiva.

“No segundo tempo, Cherki não fez o trabalho defensivo que deveria. Estava sem energia. O Savinho também”, disse Guardiola.

Por outro lado, o técnico elogiou bastante quem entrou no decorrer da partida, como Josko Gvardiol, Matheus Nunes e Bernardo Silva, que ajudaram a aumentar o ritmo da equipe.

