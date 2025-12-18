+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Pep Guardiola cobra dupla por atuação apagada em vitória do Manchester City, e bronca sobra para brasileiro

Pep Guardiola foi direto após a classificação do Manchester City para as semifinais da Copa da Liga Inglesa. Mesmo com a vitória tranquila por 2 a 0 sobre o Brentford, o treinador deixou claro que nem todos agradaram. Segundo o técnico, dois jogadores não cumpriram o que era esperado dentro de campo. Guardiola não entrou em muitos detalhes, mas reforçou que o nível de exigência segue alto, mesmo em partidas controladas. O City venceu no Etihad Stadium com gols de Rayan Cherki e Savinho, garantindo vaga entre os quatro melhores do torneio. A equipe segue viva na disputa por mais um título nacional e mantém o foco total na temporada, que também inclui compromissos decisivos na Champions League e na Premier League. Para Guardiola, resultados positivos não escondem falhas. A mensagem é clara: quem joga no City precisa entregar desempenho máximo em todos os jogos

  • Quem o Man City enfrentará nas semifinais da Copa da Liga Inglesa?

    O Manchester City já sabe quem terá pela frente na próxima fase da Carabao Cup. O adversário nas semifinais será o atual campeão Newcastle United, em um confronto decidido em dois jogos.

    O City, que venceu a Copa da Liga quatro vezes seguidas entre 2018 e 2021, volta a mirar um título nacional após ficar sem grandes conquistas na última temporada. Para Pep Guardiola, levantar taças voltou a ser prioridade.

  • Vitória tranquila, mas com mudanças no time

    Mesmo com várias alterações na escalação, o City teve uma atuação controlada diante do Brentford, jogando em casa. Nomes importantes como Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma e Rúben Dias foram poupados e nem começaram a partida.

    Guardiola, porém, precisou mexer cedo no time. Oscar Bobb saiu machucado ainda aos 19 minutos, dando lugar a Phil Foden. No segundo tempo, o treinador fez mais quatro substituições, pensando na sequência pesada de jogos.

  • Cherki e Savinho decidem, mas levam bronca

    O City marcou um gol em cada tempo. Rayan Cherki abriu o placar aos 32 minutos, com um belo chute de fora da área. Já Savinho fechou a conta a 23 minutos do fim, garantindo a vitória.

    Apesar dos gols, Guardiola não poupou críticas aos dois. Segundo o treinador, faltou entrega defensiva.

    “No segundo tempo, Cherki não fez o trabalho defensivo que deveria. Estava sem energia. O Savinho também”, disse Guardiola.

    Por outro lado, o técnico elogiou bastante quem entrou no decorrer da partida, como Josko Gvardiol, Matheus Nunes e Bernardo Silva, que ajudaram a aumentar o ritmo da equipe.

  • Guardiola exalta golaço, mas cobra regularidade

    Mesmo incomodado com o desempenho defensivo de Cherki, Guardiola não escondeu a admiração pelo gol marcado pelo francês, um chute colocado de longa distância, direto no ângulo.

    “Que gol. Depois disso, ele não foi bem no jogo, mas até ali foi fantástico”, avaliou.

    Questionado sobre o lance, Guardiola foi ainda mais direto:

    “Até um cego percebe que foi um gol especial. Não precisa ser técnico para entender.”

  • Pausa curta e foco total no West Ham

    Após a classificação, o elenco do City ganhou um dia de folga para recuperar as energias. A pausa, porém, será curta.

    No sábado (20), o time recebe o West Ham, em um duelo importante pela Premier League. Guardiola destacou a dificuldade do confronto, lembrando que o rival teve a semana inteira para se preparar.

    “Precisamos dos nossos torcedores para vencer esse jogo. Eles tiveram mais tempo de descanso, nós não”, afirmou.

    Próximos jogos do Man City na temporada

    O City ocupa atualmente a segunda colocação da Premier League, dois pontos atrás do líder Arsenal, e vive uma sequência de seis vitórias seguidas em todas as competições, incluindo bons resultados na Champions League.

    Depois do duelo contra o West Ham, o time encara o Nottingham Forest fora de casa, no dia 27 de dezembro. O início de 2025 será com jogo contra o Sunderland, seguido de um confronto contra o Chelsea, no Etihad.

    Já pela Copa da Inglaterra, o City estreia em 10 de janeiro, diante do Exeter, com Guardiola prometendo novas rotações no elenco para manter a equipe competitiva em todas as frentes.

