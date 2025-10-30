"Pensa que é o Pep Guardiola" - Vestiário do Real Madrid estaria frustrado com rigidez de Xabi Alonso

A frustração continua a crescer nos bastidores. Alguns jogadores sentem que sua liberdade em campo está restrita, outros acham Alonso um treinador "distante". Uma fonte interna próxima ao vestiário do Real Madrid revelou as dificuldades que o treinador espanhol está enfrentando atualmente. Falando ao The Athletic, a fonte disse: "Alguns deles ganharam tanto sem fazer essas coisas [novas restrições e regras de Xabi] que, quando foram impostas a eles, reclamaram. Ele pensa que é Pep Guardiola, mas por enquanto ele é apenas Xabi."

Esse pensamento aparentemente continua surgindo em conversas ao redor do elenco. A saída tempestuosa de Vinícius Junior após ser substituído contra o Barcelona destacou a tensão, mas parece que os problemas podem ser mais profundos do que isso.

Alguns sentem que Alonso é "inacessível", e comparações com o estilo caloroso, de mentoria, o tal do treinador "paizão" de Ancelotti apenas ampliam a lacuna. Especialistas no treinamento, regras mais rigorosas, acesso restrito, mudanças todas destinadas a melhorar o foco. E ainda assim, isso muda o ambiente. O elenco está respondendo bem em campo, mas nem todos estão felizes com isso.