"Pensa que é o Pep Guardiola" - Vestiário do Real Madrid estaria frustrado com rigidez de Xabi Alonso
Chegada de Xabi Alonso provoca mudanças
Xabi Alonso chegou ao Real Madrid em junho e deixou uma coisa clara: nada no Santiago Bernabéu seria como era sob o comando de Carlo Ancelotti. Velhos hábitos? Acabaram. É mais do que apenas sessões extras na academia. Somente o pessoal essencial está autorizado a entrar no campo de treinamento. O acesso ao vestiário antes das partidas ou no intervalo é limitado. As escalações não são mais vazadas antes dos jogos. Até mesmo os familiares dos jogadores agora enfrentam restrições. A ideia é foco e privacidade. Dá para perceber que alguns jogadores não estão acostumados com isso. E ainda assim, em campo, os resultados são positivos. Mas o futebol não é apenas sobre resultados, é sobre personalidades, hábitos e níveis de conforto. Essa parte está clara. Alguns jogadores estão se ajustando. Outros, nem tanto.
- Getty Images
"Ele acha que é o Pep Guardiola"
A frustração continua a crescer nos bastidores. Alguns jogadores sentem que sua liberdade em campo está restrita, outros acham Alonso um treinador "distante". Uma fonte interna próxima ao vestiário do Real Madrid revelou as dificuldades que o treinador espanhol está enfrentando atualmente. Falando ao The Athletic, a fonte disse: "Alguns deles ganharam tanto sem fazer essas coisas [novas restrições e regras de Xabi] que, quando foram impostas a eles, reclamaram. Ele pensa que é Pep Guardiola, mas por enquanto ele é apenas Xabi."
Esse pensamento aparentemente continua surgindo em conversas ao redor do elenco. A saída tempestuosa de Vinícius Junior após ser substituído contra o Barcelona destacou a tensão, mas parece que os problemas podem ser mais profundos do que isso.
Alguns sentem que Alonso é "inacessível", e comparações com o estilo caloroso, de mentoria, o tal do treinador "paizão" de Ancelotti apenas ampliam a lacuna. Especialistas no treinamento, regras mais rigorosas, acesso restrito, mudanças todas destinadas a melhorar o foco. E ainda assim, isso muda o ambiente. O elenco está respondendo bem em campo, mas nem todos estão felizes com isso.
Sucessos iniciais, mas dores de crescimento
Ainda assim, a abordagem está funcionando, pelo menos em parte. O Real Madrid lidera a La Liga e tem um desempenho sólido na Liga dos Campeões. Jovens jogadores estão tendo oportunidades: Arda Güler, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Franco Mastantuono. As rotações mantêm o grupo envolvido. A equipe de Alonso fora das quatro linhas - que inclui o assistente Sebastian Parrilla, o preparador físico Ismael Camenforte e os analistas Alberto Encinas e Benat Labaien - está implementando um plano que claramente requer tempo e paciência.
"Eles estão cientes de que estão imersos em um processo que exige paciência para que o time funcione como planejaram", continuou a fonte. Alguns jogadores estão se adaptando bem, outros estão reclamando. Alonso parece disposto a manter seus princípios de disciplina, entendendo que a tensão é um efeito colateral, não um empecilho - pelo menos por agora.
- AFP
Olhando para o futuro no Bernabéu
O Real Madrid é sempre motivo de repercussão. Cada movimento é ampliado pela mídia e o modo como Alonso administrará a equipe será crucial para decidir seu futuro dentro do clube. O descontentamento dos jogadores veteranos é algo a se observar, e certamente algo a ser gerenciado, se o ex-treinador do Bayer Leverkusen quiser manter seu emprego. Os Merengues buscam continuar construindo bons resultados, apesar da agitação nos bastidores, quando receberem o Valencia, pela La Liga, neste sábado.