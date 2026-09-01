Alfredo Pedullà conta um interessante bastidor de mercado envolvendo a Juventus e dois jogadores pertencentes ao clube, Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners: "Dois reservas protagonistas, ou melhor, decisivos, com a camisa da Juve. Agora o mercado deles pode mudar porque normalmente é assim que funciona quando as negociações se cruzam com o campo. Estamos falando de Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners, nunca considerados inegociáveis e no centro de várias tramas. Principalmente Nico, com um vai e vem infinito, tendo o Atlético de Madrid como protagonista, que sempre buscou um desconto no valor da transferência e rejeitou qualquer tipo de troca. Mas justamente há uma semana, tanto Nico Gonzalez quanto Koopmeiners foram oferecidos com força à Roma, sem que houvesse margem para abrir uma negociação. A Roma tinha outros objetivos, enquanto isso a Juve reencontrou o sorriso de dois potenciais excedentes".
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Pedullà: "Há uma semana, Nico González e Teun Koopmeiners foram oferecidos à Roma"
Vale lembrar que Nico Gonzalez e Teun Koopmeiners foram os autores dos dois gols com os quais a Juventus derrotou o Parma por 2 a 0 no último sábado no Allianz Stadium, na segunda rodada do Campeonato Italiano 2026-27. Alvo de especulações no mercado por muito tempo, tanto o argentino quanto o holandês, a menos que haja surpresas clamorosas nas últimas horas da janela, devem permanecer na Continassa.
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