Pedro Neto, Thiago Silva e os melhores jogadores do Mundial de Clubes 2025

A GOAL analisa os oito melhores jogadores do torneio, destacando grandes momentos das estrelas da Arábia Saudita e do Brasil

A final do Mundial de Clubes está definida: Chelsea e Paris Saint-Germain se enfrentam neste domingo (13), com um novo campeão prestes a ser coroado na edição ampliada da competição, agora com 32 equipes.

À medida que o torneio se aproxima do fim, é hora de destacar algumas das atuações individuais mais marcantes. A jovem estrela do Al Hilal, Marcos Leonardo, chamou a atenção do mundo, assim como Gonzalo Garcia, promessa do Real Madrid. Em contraste, o veterano Thiago Silva, 19 anos mais velho que Garcia, liderou o Fluminense, ao lado de Jhon Arias, em uma campanha histórica que levou o clube brasileiro até as semifinais.

Um padrão se manteve ao longo do torneio: a supremacia europeia. O veloz Pedro Neto e o incansável meio-campista Moisés Caicedo foram destaques do Chelsea, enquanto o PSG contou com atuações decisivas de dois nomes inesperados — Achraf Hakimi e Fabián Ruiz — na caminhada até a final.

A GOAL classifica agora os melhores jogadores do Mundial de Clubes.