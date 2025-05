Paysandu x Remo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final do Campeonato Paraense 2025

Clássico Re-Pa será disputado nesta quarta-feira (7), no Estádio Mangueirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h (de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paraense 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (PA) na TV aberta, além do Canal do Benja e Esporte na Cultura no YouTube (veja a programação completa).

Sem vencer há três jogos na temporada, o Paysandu inicia a disputa pelo título pressionado. Em busca do seu 50º título do Campeonato Paraense, o Papão encerrou a primeira fase na vice-liderança, com os mesmos 17 pontos que o rival Remo. Nas quartas de final, eliminou o Capitão Poço por 2 a 0 e, na semifinal, venceu o Águia de Marabá por 3 a 1.

"Lembro um pouco quando eu cheguei aqui, a gente estava até pior do que a gente está hoje. A gente estava na Série C, na zona de rebaixamento, na penúltima colocação, e foi um Re-Pa que nos alavancou, nos deu uma confiança tremenda para que a gente pudesse ter aquela virada de chave. Claro que a gente sabe que é difícil, sabe que do outro lado estão vivendo um momento bom, mas a gente sabe que clássico é diferente. Clássico independente de posição na tabela, de fase, o que sobressai é a vontade, é aquele que for mais efetivo", afirmou Matheus Nogueira.

Mais artigos abaixo

"E a gente tem tudo, temos todas as peças para que a gente possa sair vitorioso desse clássico, levantar esse título e começar de vez essa virada de chave.", completou.

Por outro lado, o Remo, que já conquistou 47 títulos paraenses, fez uma campanha sólida no mata-mata. A equipe derrotou o Santa Rosa por 2 a 0 nas quartas de final e superou o Tuna Luso por 3 a 1 na semifinal.