Paul Scholes revela maior arrependimento no futebol: "Pior coisa que fiz na vida"

No início dos anos 2000, Scholes estava no auge: 25 anos, maestro do meio-campo e admirado por toda a Europa. Não surpreende que a Inter de Milão tenha tentado levá-lo para a Itália. Em seu recente podcast The Overlap, Scholes revelou os valores astronômicos que a Inter estaria disposta a pagar para tirá-lo do Manchester United.

"Eu tinha 25 anos", lembrou. "A Inter queria me dar 4,54 milhões de euros por ano, livres de impostos. Na época, era muito dinheiro, provavelmente mais do que o dobro do que eu ganhava no United."

A notícia chegou às manchetes: “34 milhões de euros (R$ 212 milhões) da Inter de Milão ou algo assim”, disse Scholes, lembrando que a informação veio do agente de Ryan Giggs, Harry Swales. Mas, como ele contou, depois nunca mais se falou nisso.