Paul Scholes revela maior arrependimento no futebol: "Pior coisa que fiz na vida"
A tentadora oferta da Inter para Scholes
No início dos anos 2000, Scholes estava no auge: 25 anos, maestro do meio-campo e admirado por toda a Europa. Não surpreende que a Inter de Milão tenha tentado levá-lo para a Itália. Em seu recente podcast The Overlap, Scholes revelou os valores astronômicos que a Inter estaria disposta a pagar para tirá-lo do Manchester United.
"Eu tinha 25 anos", lembrou. "A Inter queria me dar 4,54 milhões de euros por ano, livres de impostos. Na época, era muito dinheiro, provavelmente mais do que o dobro do que eu ganhava no United."
A notícia chegou às manchetes: “34 milhões de euros (R$ 212 milhões) da Inter de Milão ou algo assim”, disse Scholes, lembrando que a informação veio do agente de Ryan Giggs, Harry Swales. Mas, como ele contou, depois nunca mais se falou nisso.
- Getty Images Sport
A conversa com Sir Alex Ferguson
Mesmo sendo um dos mais confiáveis de Ferguson, Scholes decidiu ousar.
"Eu pensei: vou fazer isso. Disse algo como, 'acho que mereço mais dinheiro'. E apenas olhei para ele."
O que aconteceu em seguida ficou marcado para sempre:
"Ele pegou aquele pequeno livro preto que sempre tinha, folheou por uns cinco minutos e disse: 'Não, acho que você está bem. Está tudo certo.' Foi isso. Até logo. Nossa. Esse é o meu maior arrependimento no futebol."
Sem discussão, sem negociação, apenas a rejeição fria de Ferguson que deixou Scholes querendo desaparecer.
A Inter realmente quis contratá-lo
O ex-presidente da Inter, Massimo Moratti, confirmou que o clube italiano tentou a contratação e estava pronto para gastar o que fosse necessário. Mas a resposta de Scholes foi direta:
"Se vocês querem que eu jogue, teriam que comprar este clube."
Mesmo com a oferta tentadora, ele nunca pensou em deixar o Manchester United. "Eu já estava no maior clube do mundo. Nunca houve necessidade de ir para Barcelona, Real Madrid ou Milan."
- AFP
O United segue forte
Enquanto Scholes recorda o passado, o Manchester United segue em alta. Outubro começou com vitória por 2 a 0 sobre o Sunderland, seguida de triunfo histórico por 2 a1 em Anfield, encerrando nove anos sem vencer o Liverpool fora de casa. Em casa, o time venceu o Brighton por 4 a 2 e entra no próximo duelo contra o Nottingham Forest com confiança, buscando a quarta vitória consecutiva na Premier League - algo que não conseguia desde fevereiro de 2024.