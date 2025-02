Paul Pogba após doping: volta ao United, MLS com Messi ou reencontro com Giroud?

O meio-campista busca um novo começo após um período turbulento fora dos campos e provavelmente não faltará interesse dos clubes

Paul Pogba está finalmente de volta! A suspensão de um ano e meio por doping do ex-jogador do Manchester United e da Juventus chega ao fim em março, quando ele poderá assinar com um novo clube como agente livre.

Pogba havia sido inicialmente banido por quatro anos após testar positivo para desidroepiandrosterona (DHEA), mas a punição foi reduzida em novembro, após um recurso parcialmente bem-sucedido no Tribunal Arbitral do Esporte. O francês acabou liberado de seu contrato com a Juventus, encerrando sua frustrante segunda passagem por Turim, e, desde então, tem se dedicado intensamente aos treinos para recuperar a forma física.

A grande questão agora é: quem vai apostar em um jogador enigmático que completará 32 anos no próximo mês e que não disputa uma partida oficial desde setembro de 2023? No fim de janeiro, Pogba atualizou sua situação durante uma conversa com o streamer AmineMaTue, na Twitch:

"Há propostas, há coisas interessantes e outras nem tanto. Um clube que joga a Champions League? Por que não? Se houver uma oportunidade, claro, por que não? Sempre queremos estar nos melhores times. Mas não depende só de mim, há muitas outras variáveis envolvidas."

Pogba também deixou claro que deseja voltar a defender a seleção francesa, mas essa não será uma tarefa fácil, especialmente se ele tiver que se contentar com um clube que não dispute a Liga dos Campeões. Ainda assim, há esperança para o campeão do mundo, já que, quando está em plena forma, ele continua sendo um dos meio-campistas mais talentosos do futebol.

O primeiro passo, no entanto, é recuperar totalmente a condição física. Desde sua penúltima temporada no United, Pogba pouco conseguiu atuar com regularidade devido a uma série de lesões. Agora, ele precisa encontrar um clube que lhe dê a oportunidade de provar que ainda pode atuar em alto nível antes de sonhar com desafios maiores.

Com isso em mente, a GOAL classificou os oito possíveis destinos para Pogba...