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Patrick Vieira é apresentado como técnico de Senegal e deixa Sadio Mane fora da primeira convocação
Vieira assume o comando de Senegal e faz declaração ousada sobre convocação
Patrick Vieira foi oficialmente apresentado como o novo técnico de Senegal em Dacar, dando início a um ciclo de quatro anos com o objetivo de manter a competitividade internacional e construir o caminho até 2030. O presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Abdoulaye Fall, classificou a nomeação como uma necessidade absoluta para a seleção nacional.
Nascido em Dacar antes de se mudar para a França aos oito anos, o treinador de 50 anos descreveu assumir o comando de Senegal como um retorno para casa profundamente pessoal.
Em seu primeiro grande ato, Vieira convocou uma lista ampliada de 29 jogadores, com ajustes táticos significativos e ausências de peso.
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Técnico insiste que o coração ditou retorno, enquanto Mane é deixado de fora
Falando à imprensa, Vieira enfatizou que sua decisão de aceitar a oferta da federação foi motivada pela emoção, e não por ganho financeiro, prometendo dedicação total para corresponder às altas expectativas da nação. No entanto, a principal notícia de sua primeira convocação foi a ausência do atacante talismânico Sadio Mane.
Vieira esclareceu que o astro do Al-Nassr ficou de fora devido a um pequeno problema físico, após uma ligação direta entre os dois.
"Como eu disse a vocês, nasci aqui em Dacar. Meus pais nasceram em Dacar. Toda a minha família, minha história está aqui em Dacar. E, a partir disso, assumir esta seleção não é um novo passo na minha carreira, é um retorno para casa", declarou Vieira. Sobre Mane, acrescentou: "Sobre a ausência de Sadio, com quem falei por telefone, ele tem um problema físico e é por isso que não estará conosco neste período de treinos, mas certamente estará no próximo."
Mudança no gol e sete estreantes sinalizam uma nova era
A convocação de Vieira reflete uma mistura intencional de continuidade e talento novo, em vez de uma reformulação estrutural completa. Após a aposentadoria internacional de Edouard Mendy, o treinador convocou quatro goleiros, dando as primeiras oportunidades a Ngagne Demba Thiam, do Monza, e Mamour Ndiaye, do AS Saint-Etienne.
Sete estreantes fazem parte do grupo, incluindo o zagueiro do Monaco Sadibou Sane, o lateral do Auxerre Lamine Sy e o atacante do FC Metz Pape Moussa Fall.
"O importante não é começar do zero", acrescentou Vieira. "Não vou destruir tudo nem jogar tudo pela janela, mas preservar o que foi conquistado e iniciar um ciclo de quatro anos."
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Elenco reformulado se prepara para teste nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações
O reformulado grupo de 29 jogadores de Senegal vai se reunir imediatamente antes de uma exigente janela internacional. Senegal inicia sua campanha de classificação para a Copa Africana de Nações de 2027 contra Moçambique, em Maputo, no dia 25 de setembro.
Depois, viaja para enfrentar a Etiópia quatro dias depois, em 29 de setembro, antes de encerrar a pausa com um amistoso contra Comores, em Marselha, no dia 4 de outubro.
As próximas partidas oferecem a Vieira um teste imediato para implementar seus princípios táticos sem Mane.
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