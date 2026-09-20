Patrick Vieira é apresentado como técnico de Senegal e deixa Sadio Mane fora da primeira convocação

Patrick Vieira foi oficialmente apresentado como o novo técnico de Senegal em Dacar, dando início a um ciclo de quatro anos com o objetivo de manter a competitividade internacional e construir o caminho até 2030. O presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Abdoulaye Fall, classificou a nomeação como uma necessidade absoluta para a seleção nacional.

Nascido em Dacar antes de se mudar para a França aos oito anos, o treinador de 50 anos descreveu assumir o comando de Senegal como um retorno para casa profundamente pessoal.

Em seu primeiro grande ato, Vieira convocou uma lista ampliada de 29 jogadores, com ajustes táticos significativos e ausências de peso.