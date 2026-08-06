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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Parma, Romero libera Pellegrino: Juventus e Fiorentina de olho

Parma
Mercado da bola
Juventus
Fiorentina
M. Pellegrino
D. Romero

O Parma está perto do atacante do Tigre, com Pellegrino consequentemente de saída: é disputa entre Juventus e Fiorentina

O Parma segue se movimentando com decisão no mercado e, depois de definir a chegada de El Bilal Touré, está pronto para acrescentar mais um reforço ao setor ofensivo. Segundo o Sky Sport, o clube italiano já está muito perto de fechar com David Romero, centroavante argentino nascido em 2003 e que pertence ao Tigre.


A negociação está nas fases finais, com os dois clubes trabalhando para acertar os últimos detalhes antes do desfecho definitivo da operação. Um sinal significativo veio do próprio jogador, que nas últimas horas já se despediu dos torcedores do Tigre, deixando claro que a transferência para a Itália já é iminente.


Romero vem de uma temporada particularmente positiva. Entre a Primera División argentina e a CONMEBOL Sul-Americana, o jovem atacante somou 17 jogos, com 10 gols e 2 assistências, números que chamaram a atenção do Parma, decidido a investir em um perfil jovem, mas já capaz de fazer a diferença com regularidade.


  • A eventual chegada do centroavante argentino, porém, também pode ter efeitos no mercado de saídas. A contratação de Romero, de fato, pode representar o primeiro passo rumo à saída de Mateo Pellegrino, outro atacante argentino, nascido em 2001, que segue tendo admiradores tanto na Itália quanto no exterior.


    Entre os clubes mais interessados está a Fiorentina, pronta para avaliar uma investida caso receba uma oferta irrecusável por Moise Kean ou, mais provavelmente, em caso de saída de Roberto Piccoli (que agrada ao Bologna).A Juventus também acompanha com atenção o perfil de Pellegrino, mas, antes de poder dar passos concretos, terá necessariamente de enxugar seu setor ofensivo.


    Na Juventus, o principal candidato a sair segue sendo Jonathan David. No momento, no entanto, ainda não chegaram propostas consideradas satisfatórias nem pela Juventus nem pelo estafe do jogador. Só depois de uma eventual venda, o clube de Turim poderá voltar com decisão ao mercado e avaliar uma investida por Pellegrino.


    Enquanto isso, o Parma acelera. O objetivo é entregar ao técnico um setor ofensivo já definido antes do início da temporada, com David Romero cada vez mais perto de vestir a camisa gialloblù.



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