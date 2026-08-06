Parma, Romero libera Pellegrino: Juventus e Fiorentina de olho

O Parma segue se movimentando com decisão no mercado e, depois de definir a chegada de El Bilal Touré, está pronto para acrescentar mais um reforço ao setor ofensivo. Segundo o Sky Sport, o clube italiano já está muito perto de fechar com David Romero, centroavante argentino nascido em 2003 e que pertence ao Tigre.





A negociação está nas fases finais, com os dois clubes trabalhando para acertar os últimos detalhes antes do desfecho definitivo da operação. Um sinal significativo veio do próprio jogador, que nas últimas horas já se despediu dos torcedores do Tigre, deixando claro que a transferência para a Itália já é iminente.





Romero vem de uma temporada particularmente positiva. Entre a Primera División argentina e a CONMEBOL Sul-Americana, o jovem atacante somou 17 jogos, com 10 gols e 2 assistências, números que chamaram a atenção do Parma, decidido a investir em um perfil jovem, mas já capaz de fazer a diferença com regularidade.



