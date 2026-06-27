Parma oficializa a contratação definitiva de Cremaschi

Conforme consta no comunicado oficial, o Parma contrata Benjamin Cremaschi, do Inter Miami CF, em transferência definitiva. O meio-campista norte-americano assina contrato com o clube gialloblu até 30 de junho de 2031.





O comunicado: “Nascido em 2005 e formado nas categorias de base do Inter Miami, Cremaschi é considerado um dos jovens talentos mais promissores do futebol norte-americano. Após estrear na equipe principal em 2023, ele acumulou mais de 100 partidas pelo clube da Flórida, contribuindo para a conquista da Leagues Cup e do MLS Supporters’ Shield. Ao longo de sua trajetória, ele também vestiu a camisa da Seleção Principal dos Estados Unidos e participou dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Em 2025, conquistou ainda a Chuteira de Ouro na Copa do Mundo Sub-20 (5 gols) e o prêmio ‘US Soccer Athlete of the Year’ como melhor jovem jogador. Chegado a Parma no verão passado, Benjamin iniciou sua trajetória no futebol italiano demonstrando qualidades técnicas, personalidade e uma forte dedicação ao trabalho. Apesar de uma lesão ter reduzido seu tempo de jogo, o clube decidiu apostar em seu talento e potencial, confirmando a vontade de construir juntos o futuro nas próximas temporadas.”



