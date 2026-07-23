Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Comotto Milan prima magliaGetty Images

Traduzido por

Parma, não só Camarda: sondagem com o Milan também pelo jovem talento Comotto

Milan
Parma

Parma gosta muito de Christian Comotto, do Milan: sondagem exploratória

Neste momento, está em estágio com o Milan, acabado de chegar a acordo para a renovação até 2031, mas o futuro ainda está todo por escrever. Camarda é um dos nomes que o Parma está a avaliar internamente, tal como o amigo Christian Comotto. Nos últimos dias, Federico Cherubini sondou a disponibilidade para ambos junto do seu agente, Giuseppe Riso.

  • INTERESSE CONCRETO

    O Milan aposta forte, sobretudo numa perspetiva de futuro, em Comotto e Camarda e demonstrou-o ao renovar ambos os contratos até 2031: a única solução viável seria uma cedência a título temporário. O Parma está concretamente interessado no médio, que regressa após o empréstimo ao Spezia, e aguarda sinais da via Aldo Rossi.

    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Amistosos de clubes
Celtic crest
Celtic
CEL
Milan crest
Milan
MIL
Amistosos de clubes
Parma crest
Parma
PAR
Trento crest
Trento
TRE