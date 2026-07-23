Neste momento, está em estágio com o Milan, acabado de chegar a acordo para a renovação até 2031, mas o futuro ainda está todo por escrever. Camarda é um dos nomes que o Parma está a avaliar internamente, tal como o amigo Christian Comotto. Nos últimos dias, Federico Cherubini sondou a disponibilidade para ambos junto do seu agente, Giuseppe Riso.