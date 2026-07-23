Neste momento, está em estágio com o Milan, acabado de chegar a acordo para a renovação até 2031, mas o futuro ainda está todo por escrever. Camarda é um dos nomes que o Parma está a avaliar internamente, tal como o amigo Christian Comotto. Nos últimos dias, Federico Cherubini sondou a disponibilidade para ambos junto do seu agente, Giuseppe Riso.
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Parma, não só Camarda: sondagem com o Milan também pelo jovem talento Comotto
INTERESSE CONCRETO
O Milan aposta forte, sobretudo numa perspetiva de futuro, em Comotto e Camarda e demonstrou-o ao renovar ambos os contratos até 2031: a única solução viável seria uma cedência a título temporário. O Parma está concretamente interessado no médio, que regressa após o empréstimo ao Spezia, e aguarda sinais da via Aldo Rossi.
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